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На Байкале задержали браконьера, ловившего омуль сетью

На Байкале задержали браконьера, ловившего омуль сетью
Происшествия,  Фото:из архива
Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы

В Ольхонском районе Иркутской области полицейские в ходе рейда задержали 42-летнего местного жителя. Он при помощи рыболовной сети длиной около 80 метров (запрещённое орудие лова) ловил омуль.

Общая сумма ущерба составила более 76 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с помощью запрещённых орудий». Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 000 рублей.

С 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.


омуль браконьерство

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