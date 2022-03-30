На Байкале задержали браконьера, ловившего омуль сетью

Происшествия, Фото: из архива

Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы



В Ольхонском районе Иркутской области полицейские в ходе рейда задержали 42-летнего местного жителя. Он при помощи рыболовной сети длиной около 80 метров (запрещённое орудие лова) ловил омуль.



Общая сумма ущерба составила более 76 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с помощью запрещённых орудий». Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 000 рублей.



С 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.





