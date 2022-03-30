Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы
В Ольхонском районе Иркутской области полицейские в ходе рейда задержали 42-летнего местного жителя. Он при помощи рыболовной сети длиной около 80 метров (запрещённое орудие лова) ловил омуль.
Общая сумма ущерба составила более 76 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с помощью запрещённых орудий». Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 000 рублей.
С 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.
На Байкале задержали браконьера, ловившего омуль сетью
Происшествия, Фото:
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