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Житель Иркутской области под видом «корма для кроликов» нёс каннабис

Житель Иркутской области под видом «корма для кроликов» нёс каннабис
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодой наркоман убеждал инструкторов ДПС, что у него в руках сухая трава для кроликов

На федеральной автодороге P-255 «Сибирь» в городе Зима Иркутской области сотрудники ДПС задержали молодого человека. Он шёл по обочине с мешком в руках.

Увидев приближающихся автоинспекторов, парень ускорил шаг. Подъехав к подозрительному пешеходу, полицейские поинтересовались, что у него в мешке. Молодой человек заявил, что несёт своим кроликам сухую траву, которую сорвал на поле.

- Запрещённое у вас есть что-нибудь при себе? – спросил полицейский.

- Нет ничего, - ответил пешеход.

- Что вы с собой переносите, какой корм для кроликов? – уточнился сотрудник.

- Сухую траву, да для кроликов, сам живу в Зиме, - добавил пешеход.

В результате экспертизы выяснилось, что «корм для кроликов» - наркотическое средство каннабис, более 700 грамм.

До этого инцидента в поле зрения полицейских попал 19-летний уроженец из Башкортостана. Он приехал к знакомому в Зиминский район и пошёл на поле, где нарвал сухую дикорастущую коноплю. Молодой человек был пойман с поличным. Вес изъятого наркотика составил 500 грамм.

- По двум выявленным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
наркотики

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