Житель Иркутской области под видом «корма для кроликов» нёс каннабис

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Молодой наркоман убеждал инструкторов ДПС, что у него в руках сухая трава для кроликов



На федеральной автодороге P-255 «Сибирь» в городе Зима Иркутской области сотрудники ДПС задержали молодого человека. Он шёл по обочине с мешком в руках.



Увидев приближающихся автоинспекторов, парень ускорил шаг. Подъехав к подозрительному пешеходу, полицейские поинтересовались, что у него в мешке. Молодой человек заявил, что несёт своим кроликам сухую траву, которую сорвал на поле.



- Запрещённое у вас есть что-нибудь при себе? – спросил полицейский.



- Нет ничего, - ответил пешеход.



- Что вы с собой переносите, какой корм для кроликов? – уточнился сотрудник.



- Сухую траву, да для кроликов, сам живу в Зиме, - добавил пешеход.



В результате экспертизы выяснилось, что «корм для кроликов» - наркотическое средство каннабис, более 700 грамм.



До этого инцидента в поле зрения полицейских попал 19-летний уроженец из Башкортостана. Он приехал к знакомому в Зиминский район и пошёл на поле, где нарвал сухую дикорастущую коноплю. Молодой человек был пойман с поличным. Вес изъятого наркотика составил 500 грамм.



- По двум выявленным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

