Молодой наркоман убеждал инструкторов ДПС, что у него в руках сухая трава для кроликов
На федеральной автодороге P-255 «Сибирь» в городе Зима Иркутской области сотрудники ДПС задержали молодого человека. Он шёл по обочине с мешком в руках.
Увидев приближающихся автоинспекторов, парень ускорил шаг. Подъехав к подозрительному пешеходу, полицейские поинтересовались, что у него в мешке. Молодой человек заявил, что несёт своим кроликам сухую траву, которую сорвал на поле.
- Запрещённое у вас есть что-нибудь при себе? – спросил полицейский.
- Нет ничего, - ответил пешеход.
- Что вы с собой переносите, какой корм для кроликов? – уточнился сотрудник.
- Сухую траву, да для кроликов, сам живу в Зиме, - добавил пешеход.
В результате экспертизы выяснилось, что «корм для кроликов» - наркотическое средство каннабис, более 700 грамм.
До этого инцидента в поле зрения полицейских попал 19-летний уроженец из Башкортостана. Он приехал к знакомому в Зиминский район и пошёл на поле, где нарвал сухую дикорастущую коноплю. Молодой человек был пойман с поличным. Вес изъятого наркотика составил 500 грамм.
- По двум выявленным фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области под видом «корма для кроликов» нёс каннабис
Происшествия, Фото:
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