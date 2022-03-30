Хваставшегося богатством жителя Бурятии «проучили» угоном машины

Автовладелец слишком вызывающе себя вёл



28 марта в отдел полиции в Улан-Удэ обратился 45-летний житель Еравнинского района. Он лишился своей дорогой иномарки, сообщили в МВД по Бурятии. В пресс-службе министерства внутренних «Байкал-Daily» пояснили, что марки автомобилей они не раскрывают. Впрочем, известно, что украденная машина стоит 1,5 миллиона рублей



Житель района приехал в город на учёбу и временно остановился у друга. К товарищу пришла компания, и все вместе распивать спиртное. Ночью вспыхнула потасовка, после чего машина и исчезла из ограды дома. Также пропал и мужчина, с которым поругался автовладелец.



На следующий день полицейские задержали этого человека – 34-летнего горожанина. Он не стал отпираться и рассказал, что, действительно, забрал чужой автомобиль после драки во дворе. Ключи зажигания подобрал, когда они выпали из кармана владельца.



Чужую иномарку мужчина временно поставил в доме у приятеля, а затем планировал продать.



- Свой противоправный поступок он объяснил желанием проучить гостя, который, по его словам, вёл себя вызывающе, хвастаясь своим материальным положением, - уточнили в МВД по Бурятии.



Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном, за кражи.



Автомобиль изъят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





