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В Бурятии воришка совершил двойной грабёж

В Бурятии воришка совершил двойной грабёж
Происшествия,  Фото:Pexels
Половину украденного вор растерял

27 марта в ОМВД России по Заиграевскому району поступили сообщения о кражах на одной и той же улице. Неизвестный похитил ноутбук из пункта по ремонту оргтехники, а также 40 тысяч рублей из кассы в магазине, напротив, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к обоим случаям воровства причастен один и тот же человек. Вскоре его личность была установлена – им оказался 34-летний безработный улан-удэнец, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Спустя пару часов сотрудники задержали мужчину за распитием спиртного в гостях у местного жителя.

Мужчина приехавший в Заиграево к другу, признался, что воспользовался отсутствием работника и посетителей в пункте ремонта оргтехники и вынес оттуда ноутбук. Компьютерную технику он на время спрятал за гаражами на той же улице. После чего, оставшись незамеченным, дождался ухода продавца магазина и совершил кражу денег из кассы.

Часть похищенных средств он пропил вместе с товарищем, а часть – потерял. Половина наличности и ноутбук были у него изъяты.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Бурятия грабёж

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