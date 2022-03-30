В Бурятии пожарные спасли из-под завалов пекинеса

26 марта в селе Курумкан в Бурятии сгорел дом. Приехавшие пожарные, туша огонь и разбирая завалы сгоревшего дома, нашли живую маленькую собачку.
- Пожарный пожарной части №32 Тумэн Аюров и инженер отряда Анатолий Сулаев обнаружили и спасли собачку породы пекинес, - сообщили в группе «Курумкан-инфо».
Собаку просушили и передали хозяевам.
Выяснилось, что питомца зовут Мики. Благодаря пожарным, спасшим его жизнь, пёс остался жив и здоров.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года в Ангарске пожарные спасли двух кошек, которых нашли в горящей квартире уже без сознания. Весь двор стал свидетелем необычной спасательной операции. При помощи дыхательных аппаратов кошкам подавался воздух под давлением, а пожарные проводили непрямой массаж сердца. Через несколько минут животные задышали, а ещё через некоторое время пришли в себя.