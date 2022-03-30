 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 марта

29 марта

Популярное

В Бурятии пожарные спасли из-под завалов пекинеса

В Бурятии пожарные спасли из-под завалов пекинеса
Происшествия,  Фото:"Курумкан-инфо"
Собачку просушили перед тем, как отдать хозяева

26 марта в селе Курумкан в Бурятии сгорел дом. Приехавшие пожарные, туша огонь и разбирая завалы сгоревшего дома, нашли живую маленькую собачку.

- Пожарный пожарной части №32 Тумэн Аюров и инженер отряда Анатолий Сулаев обнаружили и спасли собачку породы пекинес, - сообщили в группе «Курумкан-инфо».


Собаку просушили и передали хозяевам.

Выяснилось, что питомца зовут Мики. Благодаря пожарным, спасшим его жизнь, пёс остался жив и здоров.


Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года в Ангарске пожарные спасли двух кошек, которых нашли в горящей квартире уже без сознания. Весь двор стал свидетелем необычной спасательной операции. При помощи дыхательных аппаратов кошкам подавался воздух под давлением, а пожарные проводили непрямой массаж сердца. Через несколько минут животные задышали, а ещё через некоторое время пришли в себя.

пожарные собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии осудили рыбаков, перекрывших сетью русло реки
В Бурятии осудили рыбаков, перекрывших сетью русло реки
Происшествия, 30.03.2022
Браконьеры рыбачили в нерестовый период
В Бурятии женщина, которую не позвали на застолье, устроила поджог
В Бурятии женщина, которую не позвали на застолье, устроила поджог
Происшествия, 30.03.2022
Поджигательница обиделась на подругу, увидев её пьяной
Жителя Бурятии отправили в колонию за собранную коноплю
Жителя Бурятии отправили в колонию за собранную коноплю
Происшествия, 30.03.2022
Мужчина собрал в поле более двух килограммов наркотического вещества
В Бурятии горели дом и два гаража
В Бурятии горели дом и два гаража
Происшествия, 30.03.2022
Пожар случился из-за короткого замыкания  
В Бурятии виновник ДТП с двумя погибшими получил срок
В Бурятии виновник ДТП с двумя погибшими получил срок
Происшествия, 29.03.2022
Один из погибших был братом виновника аварии
Читинец украл 327 тысяч рублей у пожилого родственника
Читинец украл 327 тысяч рублей у пожилого родственника
Происшествия, 29.03.2022
Молодой человек четыре месяца жил на чужие деньги
В Бурятии курильщик спалил дрова
В Бурятии курильщик спалил дрова
Происшествия, 29.03.2022
Неосторожность при курении едва не уничтожила дом
Пропавшего 16-летнего улан-удэнца нашли в Иркутске
Пропавшего 16-летнего улан-удэнца нашли в Иркутске
Происшествия, 29.03.2022
Объявленный в розыск подросток искал дешёвую гостиницу
Житель Бурятии, убивший приятеля, отделался мягким наказанием
Житель Бурятии, убивший приятеля, отделался мягким наказанием
Происшествия, 29.03.2022
Мужчина убил знакомого, бросив его через себя
Житель Бурятии украл из тайника деньги мачехи
Житель Бурятии украл из тайника деньги мачехи
Происшествия, 29.03.2022
Добровольно молодой человек деньги не отдал, и мачеха пошла в полицию
В Иркутске сгорел троллейбус
В Иркутске сгорел троллейбус
Происшествия, 29.03.2022
Троллейбус без водителя покатился вниз

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^