Жителя Бурятии отправили в колонию за собранную коноплю

Мужчина собрал в поле более двух килограммов наркотического вещества



Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.



В июне 2021 года в поле вблизи одного из сёл Иволгинского района мужчина собрал части растения конопля массой 2 187 гр. Мешок с коноплей он привёз домой, в ограде которого сотрудники полиции в дальнейшем его обнаружили и изъяли. После задержания мужчина дал признательные показания.



- Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

