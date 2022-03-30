Мужчина собрал в поле более двух килограммов наркотического вещества
Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.
В июне 2021 года в поле вблизи одного из сёл Иволгинского района мужчина собрал части растения конопля массой 2 187 гр. Мешок с коноплей он привёз домой, в ограде которого сотрудники полиции в дальнейшем его обнаружили и изъяли. После задержания мужчина дал признательные показания.
- Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Жителя Бурятии отправили в колонию за собранную коноплю
Происшествия, Фото:
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