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В Бурятии горели дом и два гаража

В Бурятии горели дом и два гаража
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар случился из-за короткого замыкания

Днём 27 марта загорелся брусовой дом в Иволгинском районе Бурятии. На момент прибытия первого подразделения к месту пожара огнём были охвачены дом и два гаража. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, в одном из гаражей находился неэксплуатируемый автомобиль.

- В результате пожара дом и гараж выгорели изнутри, произошло обрушение кровли на площади 96 кв.м; также огнём повреждена внешняя стена зимовья на площади 4 кв м. обуглилась наружная стена гаража на площади 8 кв.м, автомобиль получил термические повреждения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, пострадавших нет.

На ликвидацию пожара было задействовано 14 человек и 5 единиц техники.
пожар

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