В Бурятии горели дом и два гаража

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар случился из-за короткого замыкания



Днём 27 марта загорелся брусовой дом в Иволгинском районе Бурятии. На момент прибытия первого подразделения к месту пожара огнём были охвачены дом и два гаража. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, в одном из гаражей находился неэксплуатируемый автомобиль.



- В результате пожара дом и гараж выгорели изнутри, произошло обрушение кровли на площади 96 кв.м; также огнём повреждена внешняя стена зимовья на площади 4 кв м. обуглилась наружная стена гаража на площади 8 кв.м, автомобиль получил термические повреждения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, пострадавших нет.



На ликвидацию пожара было задействовано 14 человек и 5 единиц техники.

