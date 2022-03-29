Напавший считает, что он не виновен
В Иркутске мужчины не поделили парковочное место во дворе на бульваре Рябикова. Двое водителей поругались, а затем один из них достал длинную прочную палку и напал на оппонента.
- Цирк был, концерт. Я люблю, когда порядок. У нас во дворе все машины каждый ставит на своё место, - рассказал позже на допросе напавший.
Он утверждает, что до конфликта спокойно чинил свою машину. Затем он увидел, что подъехавшая машина встала «не там, где надо».
- Я там убирался. Было же место где. Я подошел культурно. «Парни, вы отгоните, ну, не надо здесь», - объяснил мужчина.
На видео с камер наблюдения видно, что любитель порядка взял что-то. похожее на биту, подошел к подъехавшему и нанёс удар. Ошарашенный потерпевший отскочил в сторону. Агрессивного водителя попыталась остановить стоящая рядом женщина, но он замахнулся на неё, не нанося удар.
- Это была не бита, была палка. Когда меня человек оскорбил, послал, меня это обидело, в двойне огорчило. Я подбежал к своей машине и взял палку. Я его не хотел бить, но когда он меня так перед всеми так мне сказал, у меня рука непроизвольно сама ударила, - оправдывался водитель.
- За нарушение общественного порядка в отношении мужчин уже составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Помимо этого, в зависимости от тяжести вреда здоровью, действиям нарушителей также будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
«Рука сама ударила»: Иркутяне подрались из-за места на парковке
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