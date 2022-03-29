В Бурятии курильщик спалил дрова

Неосторожность при курении едва не уничтожила дом



28 марта в селе Хоринск в Бурятии загорелись дрова, а затем огонь перекинулся на забор.



- На момент прибытия пожарных подразделений существовала угроза перехода огня на жилой дом. Благодаря своевременному прибытию пожарных угрозу удалось предотвратить. В результате пожара огнем уничтожен дощатый забор на площади 12 п.м. и повреждены дрова на площади 9 куб. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительной причиной пожара названа неосторожность при курении.



