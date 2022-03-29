Неосторожность при курении едва не уничтожила дом
28 марта в селе Хоринск в Бурятии загорелись дрова, а затем огонь перекинулся на забор.
- На момент прибытия пожарных подразделений существовала угроза перехода огня на жилой дом. Благодаря своевременному прибытию пожарных угрозу удалось предотвратить. В результате пожара огнем уничтожен дощатый забор на площади 12 п.м. и повреждены дрова на площади 9 куб. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительной причиной пожара названа неосторожность при курении.
В Бурятии курильщик спалил дрова
Происшествия, Фото:
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