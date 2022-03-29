В Бурятии из-за морозилки сгорели надворные постройки

Пожар произошёл в Турунтаево



28 марта в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сгорели надворные постройки – гараж и летняя кухня, расположенные под одной крышей.



- Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить переход огня на близлежащие строения. В результате пожара гараж и летняя кухня повреждены изнутри на общей площади 72 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предварительной причиной пожара назван аварийный режим работы морозильной камеры.



