Пожар произошёл в Турунтаево
28 марта в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии сгорели надворные постройки – гараж и летняя кухня, расположенные под одной крышей.
- Благодаря своевременному прибытию пожарных удалось предотвратить переход огня на близлежащие строения. В результате пожара гараж и летняя кухня повреждены изнутри на общей площади 72 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предварительной причиной пожара назван аварийный режим работы морозильной камеры.
В Бурятии из-за морозилки сгорели надворные постройки
Происшествия, Фото:
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