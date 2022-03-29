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Пропавшего 16-летнего улан-удэнца нашли в Иркутске

Пропавшего 16-летнего улан-удэнца нашли в Иркутске
Происшествия, 
Объявленный в розыск подросток искал дешёвую гостиницу

Пропавшего 16-летнего улан-удэнца нашли в Иркутске, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Подросток 21 марта ушёл из дома по улице Испытателей в Улан-Удэ.

О нахождении молодого человека полицейским сообщили волонтёры поискового спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Иркутске. Местный житель рассказал им, что видел пропавшего в Бурятии парня на улице. Юноша спрашивал, где найти в городе гостиницу со сдачей номеров по приемлемой цене.

По просьбе бурятских полицейских на адрес выехали иркутские коллеги. После молодого человека доставили в орган внутренних дел, а затем – в социальное учреждение, где находился до приезда родителей.

С парнем всё в порядке, отметили в полиции.

Полиция Бурятии поблагодарила иркутянина, оказавшего содействие в розыске несовершеннолетнего.
пропавшие без вести

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