Житель Бурятии, убивший приятеля, отделался мягким наказанием

Мужчина убил знакомого, бросив его через себя



Житель Баргузинского района Бурятии, от рук которого погиб мужчина, отделался мягким наказанием. Районный суд назначил ему ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.



Трагедия произошла во время распития алкоголя. Мужчина и его приятель поссорились. Тогда сельчанин напал на друга сзади, схватил за шею, а затем перекинул через себя.



Пострадавший при падении ударился головой о печь. Он получил черепно-мозговую травму от которой впоследствии скончался.



Родные погибшего мужчины сочли наказание для убийцы слишком мягким, они подали апелляционную жалобу, прося о реальном сроке. Но безуспешно.



- Апелляционная инстанция, изучив материалы уголовного дела, признала верной квалификацию действий осуждённого по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Поскольку доказательств, объективно указывающих на наличие у В. прямого умысла на причинение тяжкого вреда здоровью либо смерти потерпевшему, не имелось. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Справка:



Ограничение свободы — наиболее мягкая мера наказания. Она заключается в установлении судом осуждённому ряда ограничений: не уходить из дома в определённое время суток, не посещать определённые места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории своего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учёбы без согласия специализированного государственного органа.



