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Житель Бурятии, убивший приятеля, отделался мягким наказанием

Житель Бурятии, убивший приятеля, отделался мягким наказанием
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина убил знакомого, бросив его через себя

Житель Баргузинского района Бурятии, от рук которого погиб мужчина, отделался мягким наказанием. Районный суд назначил ему ограничение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Трагедия произошла во время распития алкоголя. Мужчина и его приятель поссорились. Тогда сельчанин напал на друга сзади, схватил за шею, а затем перекинул через себя.

Пострадавший при падении ударился головой о печь. Он получил черепно-мозговую травму от которой впоследствии скончался.

Родные погибшего мужчины сочли наказание для убийцы слишком мягким, они подали апелляционную жалобу, прося о реальном сроке. Но безуспешно.

- Апелляционная инстанция, изучив материалы уголовного дела, признала верной квалификацию действий осуждённого по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Поскольку доказательств, объективно указывающих на наличие у В. прямого умысла на причинение тяжкого вреда здоровью либо смерти потерпевшему, не имелось. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Справка:

Ограничение свободы — наиболее мягкая мера наказания. Она заключается в установлении судом осуждённому ряда ограничений: не уходить из дома в определённое время суток, не посещать определённые места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории своего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учёбы без согласия специализированного государственного органа.

причинение смерти по неосторожности

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