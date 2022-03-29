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Житель Бурятии украл из тайника деньги мачехи

Житель Бурятии украл из тайника деньги мачехи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Добровольно молодой человек деньги не отдал, и мачеха пошла в полицию

25 марта в отдел полиции по Мухоршибирскому району поступило заявление о краже от 47-летней жительницы села Саган-Нур. Женщина сообщила, что её 19-летний пасынок украл из дома 68 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Деньги женщина хранила у себя в комнате в потайном месте. Обнаружив пропажу, она заподозрила, что к краже причастен её пасынок, так как ранее он был замечен в кражах мелочи из карманов верхней одежды.

Женщина неоднократно обращалась к пасынку с просьбой вернуть её деньги. Получив очередной отказ, она обратилась в полицию.

Участковый уполномоченный полиции задержал молодого человека. Он признал свою вину.

Парень рассказал, что деньги вложил в покупку автомобиля, а кражу совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Теперь на него возбудили уголовное дело о краже.

кража

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