Житель Бурятии украл из тайника деньги мачехи

Добровольно молодой человек деньги не отдал, и мачеха пошла в полицию



25 марта в отдел полиции по Мухоршибирскому району поступило заявление о краже от 47-летней жительницы села Саган-Нур. Женщина сообщила, что её 19-летний пасынок украл из дома 68 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Деньги женщина хранила у себя в комнате в потайном месте. Обнаружив пропажу, она заподозрила, что к краже причастен её пасынок, так как ранее он был замечен в кражах мелочи из карманов верхней одежды.



Женщина неоднократно обращалась к пасынку с просьбой вернуть её деньги. Получив очередной отказ, она обратилась в полицию.



Участковый уполномоченный полиции задержал молодого человека. Он признал свою вину.



Парень рассказал, что деньги вложил в покупку автомобиля, а кражу совершил в состоянии алкогольного опьянения.



Задержанный нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Теперь на него возбудили уголовное дело о краже.



