Добровольно молодой человек деньги не отдал, и мачеха пошла в полицию
25 марта в отдел полиции по Мухоршибирскому району поступило заявление о краже от 47-летней жительницы села Саган-Нур. Женщина сообщила, что её 19-летний пасынок украл из дома 68 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Деньги женщина хранила у себя в комнате в потайном месте. Обнаружив пропажу, она заподозрила, что к краже причастен её пасынок, так как ранее он был замечен в кражах мелочи из карманов верхней одежды.
Женщина неоднократно обращалась к пасынку с просьбой вернуть её деньги. Получив очередной отказ, она обратилась в полицию.
Участковый уполномоченный полиции задержал молодого человека. Он признал свою вину.
Парень рассказал, что деньги вложил в покупку автомобиля, а кражу совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанный нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Теперь на него возбудили уголовное дело о краже.
Житель Бурятии украл из тайника деньги мачехи
Происшествия, Фото:
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