В Иркутске сгорел троллейбус

















Утром 29 марта в Иркутске на конечной остановке на улице Рабочего Штаба сгорел троллейбус.На момент прибытия пожарных троллейбус был полностью охвачен огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Пострадавших нет.По оперативной информации, водитель приехал на конечную остановку, вышел из кабины и направился в диспетчерскую. После чего троллейбус по неустановленной причине покатился вниз, врезался в ограждение и загорелся.В салоне никого не было.Причину пожара установят дознаватели МЧС.