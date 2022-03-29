В Иркутске сгорел троллейбус

Троллейбус без водителя покатился вниз
Утром 29 марта в Иркутске на конечной остановке на улице Рабочего Штаба сгорел троллейбус.
На момент прибытия пожарных троллейбус был полностью охвачен огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Пострадавших нет.
По оперативной информации, водитель приехал на конечную остановку, вышел из кабины и направился в диспетчерскую. После чего троллейбус по неустановленной причине покатился вниз, врезался в ограждение и загорелся.
В салоне никого не было.
Причину пожара установят дознаватели МЧС.
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