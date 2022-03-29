В Иркутске школьницы устроили опасную фотосессию

Девочек нашли полицейские



В Иркутске полицейские обнаружили в соцсетях видео, на котором запечатлена опасная забава девочек. Они устроили фотосессию на большой высоте в высотном здании. При этом во время съёмок заметно рисковали своим здоровье.



Полицейские поняли, где снимается видео, а также установили личности девочек.



- Инспекторы ПДН выяснили, что четверо школьниц – ученицы 6 и 7 классов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Девочек и их родителей доставили в отдел полиции для профилактических бесед.



В отношении матери одной из девочек составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.



