Девочек нашли полицейские
В Иркутске полицейские обнаружили в соцсетях видео, на котором запечатлена опасная забава девочек. Они устроили фотосессию на большой высоте в высотном здании. При этом во время съёмок заметно рисковали своим здоровье.
Полицейские поняли, где снимается видео, а также установили личности девочек.
- Инспекторы ПДН выяснили, что четверо школьниц – ученицы 6 и 7 классов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Девочек и их родителей доставили в отдел полиции для профилактических бесед.
В отношении матери одной из девочек составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.
В Иркутске школьницы устроили опасную фотосессию
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Добровольно молодой человек деньги не отдал, и мачеха пошла в полицию
Троллейбус без водителя покатился вниз
Девочек нашли полицейские
Женщина с маленьким сыном на руках упали, поднимаясь в торговом центре
Полицейским пришлось стрелять в воздух
Обидчивая женщина в итоге обзавелась уголовным делом
Вор оказался охранником склада
Хозяйка дома, где произошло убийство, даже не думала сообщать в полицию
Мужчина заверял, что банки нашёл
Школьник залез в чужой дом, не зная, что он под охраной
Нарушитель срубил 44 сосны
Следователи ищут мать ребёнка
Представители магазина просят мужчину вернуть настоящие деньги со сдачи
Воды не будет до самого вечера
Необычное ДТП произошло по вине водителя легковой машины