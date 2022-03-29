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В Иркутске школьницы устроили опасную фотосессию

Происшествия, 
Девочек нашли полицейские

В Иркутске полицейские обнаружили в соцсетях видео, на котором запечатлена опасная забава девочек. Они устроили фотосессию на большой высоте в высотном здании. При этом во время съёмок заметно рисковали своим здоровье.

Полицейские поняли, где снимается видео, а также установили личности девочек.

- Инспекторы ПДН выяснили, что четверо школьниц – ученицы 6 и 7 классов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Девочек и их родителей доставили в отдел полиции для профилактических бесед.

В отношении матери одной из девочек составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.

школьники

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