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Вооружённый ножами пьяный иркутянин разгуливал по проезжей части

Вооружённый ножами пьяный иркутянин разгуливал по проезжей части
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейским пришлось стрелять в воздух

Вечером 23 марта в полицию начали поступать сообщения о неадекватном поведении пешехода в микрорайоне Зелёный в Иркутске. Молодой человек ходил по проезжей части с ножами в руках.

На место прибыл наряд ППС и участковый полиции. Полицейские окружили парня и несколько раз потребовали сложить оружие.

- Мы попросили его сложить оружие, выполнить законные требования сотрудников полиции, на что он отреагировал агрессивно и пошёл на нас, - поделился полицейский.

Тогда полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух. Лишь после этого иркутянин выбросил ножи и был задержан. Выяснилось, что 22-летний молодой человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- Перепил, с ножами разгуливал по дороге, сопротивление полиции не оказывал. Ничего запрещённого при себе не имел, только ножи, - рассказал задержанный.

Доследственную проверку проводят следователи следственного управления. В ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что в результате действий вооружённого местного жителя никто не пострадал.
пешеходы ножи

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