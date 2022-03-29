Полицейским пришлось стрелять в воздух
Вечером 23 марта в полицию начали поступать сообщения о неадекватном поведении пешехода в микрорайоне Зелёный в Иркутске. Молодой человек ходил по проезжей части с ножами в руках.
На место прибыл наряд ППС и участковый полиции. Полицейские окружили парня и несколько раз потребовали сложить оружие.
- Мы попросили его сложить оружие, выполнить законные требования сотрудников полиции, на что он отреагировал агрессивно и пошёл на нас, - поделился полицейский.
Тогда полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух. Лишь после этого иркутянин выбросил ножи и был задержан. Выяснилось, что 22-летний молодой человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
- Перепил, с ножами разгуливал по дороге, сопротивление полиции не оказывал. Ничего запрещённого при себе не имел, только ножи, - рассказал задержанный.
Доследственную проверку проводят следователи следственного управления. В ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что в результате действий вооружённого местного жителя никто не пострадал.
Вооружённый ножами пьяный иркутянин разгуливал по проезжей части
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обидчивая женщина в итоге обзавелась уголовным делом
Вор оказался охранником склада
Хозяйка дома, где произошло убийство, даже не думала сообщать в полицию
Мужчина заверял, что банки нашёл
Школьник залез в чужой дом, не зная, что он под охраной
Нарушитель срубил 44 сосны
Следователи ищут мать ребёнка
Представители магазина просят мужчину вернуть настоящие деньги со сдачи
Воды не будет до самого вечера
Необычное ДТП произошло по вине водителя легковой машины
В аварии есть пострадавшие
Женщина предстанет перед судом
Произошёл пожар на чердаке дома
Происшествия, 28.03.2022
Мужчина нанёс женщине два десятка ударов
Происшествия, 28.03.2022
Максимальное наказание – лишение свободы до трёх лет