Вооружённый ножами пьяный иркутянин разгуливал по проезжей части

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейским пришлось стрелять в воздух



Вечером 23 марта в полицию начали поступать сообщения о неадекватном поведении пешехода в микрорайоне Зелёный в Иркутске. Молодой человек ходил по проезжей части с ножами в руках.



На место прибыл наряд ППС и участковый полиции. Полицейские окружили парня и несколько раз потребовали сложить оружие.



- Мы попросили его сложить оружие, выполнить законные требования сотрудников полиции, на что он отреагировал агрессивно и пошёл на нас, - поделился полицейский.



Тогда полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух. Лишь после этого иркутянин выбросил ножи и был задержан. Выяснилось, что 22-летний молодой человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения.



- Перепил, с ножами разгуливал по дороге, сопротивление полиции не оказывал. Ничего запрещённого при себе не имел, только ножи, - рассказал задержанный.



Доследственную проверку проводят следователи следственного управления. В ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что в результате действий вооружённого местного жителя никто не пострадал.

