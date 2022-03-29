Житель Иркутской области «закатал» наркотики в трёхлитровые банки

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Мужчина заверял, что банки нашёл



В Иркутской области транспортные полицейские на станции Черемхово задержали 35-летнего неоднократно судимого мужчину. Его остановили за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте.



Однако у мужчину обнаружили трёхлитровые банки с жидкостью тёмного цвета, с запахом конопли и растворителя.



- По результатам экспертизы установлено, что жидкость, находящаяся в банках, содержит в своём составе наркотическое средство - масло каннабиса (гашишное масло) общим весом более 116 грамм. Злоумышленник заявил, что изъятое он нашёл возле одного из жилых домов города Усолье-Сибирское, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы.



Подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.





