 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 марта

28 марта

Популярное

Житель Иркутской области «закатал» наркотики в трёхлитровые банки

Житель Иркутской области «закатал» наркотики в трёхлитровые банки
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Мужчина заверял, что банки нашёл

В Иркутской области транспортные полицейские на станции Черемхово задержали 35-летнего неоднократно судимого мужчину. Его остановили за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте.

Однако у мужчину обнаружили трёхлитровые банки с жидкостью тёмного цвета, с запахом конопли и растворителя.

- По результатам экспертизы установлено, что жидкость, находящаяся в банках, содержит в своём составе наркотическое средство - масло каннабиса (гашишное масло) общим весом более 116 грамм. Злоумышленник заявил, что изъятое он нашёл возле одного из жилых домов города Усолье-Сибирское, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание – до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.


наркотики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии от обиды сделала ложный донос на мужа
Жительница Бурятии от обиды сделала ложный донос на мужа
Происшествия, 29.03.2022
Обидчивая женщина в итоге обзавелась уголовным делом
В Бурятии сын убитого мужчины сам раскрыл преступление
В Бурятии сын убитого мужчины сам раскрыл преступление
Происшествия, 29.03.2022
Хозяйка дома, где произошло убийство, даже не думала сообщать в полицию
В Бурятии домушником оказался 13-летний школьник
В Бурятии домушником оказался 13-летний школьник
Происшествия, 29.03.2022
Школьник залез в чужой дом, не зная, что он под охраной
Улан-удэнец расплатился в вейп-шопе фальшивой купюрой
Улан-удэнец расплатился в вейп-шопе фальшивой купюрой
Происшествия, 29.03.2022
Представители магазина просят мужчину вернуть настоящие деньги со сдачи
В Бурятии легковушка врезалась в пожарную машину
В Бурятии легковушка врезалась в пожарную машину
Происшествия, 29.03.2022
Необычное ДТП произошло по вине водителя легковой машины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^