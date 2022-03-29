Вор оказался охранником склада
В Иркутске директор одной из организаций по продаже горюче-смазочных материалов обратилась в дежурную часть полиции города с заявлением о краже. Женщина сообщила, что со склада, расположенного в Ленинском районе стали пропадать бочки с моторным маслом.
Сотрудники полиции опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, в объектив которых попал подозреваемый.
Вскоре оперативники задержали злоумышленника, которым оказался 34-летний охранник склада. На протяжении недели он вывозил бочки с маслом на автомобилях приятеля, которого в вечернее время пропускал на территорию. При этом мужчина сказал своему помощнику, что сырьё купил. Сам в дальнейшем похищенное масло перепродавал. Он выкрал более пяти тонн моторного масла стоимостью около полумиллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
В Иркутске мужчина украл моторное масло на полмиллиона рублей
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