В Иркутске мужчина украл моторное масло на полмиллиона рублей

Вор оказался охранником склада



В Иркутске директор одной из организаций по продаже горюче-смазочных материалов обратилась в дежурную часть полиции города с заявлением о краже. Женщина сообщила, что со склада, расположенного в Ленинском районе стали пропадать бочки с моторным маслом.



Сотрудники полиции опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, в объектив которых попал подозреваемый.



Вскоре оперативники задержали злоумышленника, которым оказался 34-летний охранник склада. На протяжении недели он вывозил бочки с маслом на автомобилях приятеля, которого в вечернее время пропускал на территорию. При этом мужчина сказал своему помощнику, что сырьё купил. Сам в дальнейшем похищенное масло перепродавал. Он выкрал более пяти тонн моторного масла стоимостью около полумиллиона рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.