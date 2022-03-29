В Бурятии домушником оказался 13-летний школьник











В посёлке Нижнеангарск на севере Бурятии сработала сигнализация, установленная в частном доме. Сигнал поступил на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Сотрудники вневедомственной охраны приехали на место через несколько минут. Они увидели, как из оконного проёма кто-то выбросил моток кабеля. Заблокировав дом, сотрудники вневедомственной охраны задержали домушника.К удивлению правоохранителей, задержанным оказался 13-летний подросток – учащийся средней школы. Он рассказал, что выставил стекло на веранде, проник в дом и успел только украсть моток электрического кабеля длиной около 10 метров.Подростка передали сотрудникам полиции по делам несовершеннолетних для принятия правого решения.