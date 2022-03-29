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В Бурятии сын убитого мужчины сам раскрыл преступление

В Бурятии сын убитого мужчины сам раскрыл преступление
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Хозяйка дома, где произошло убийство, даже не думала сообщать в полицию

В садовом товариществе «Восход» в Заиграевском районе Бурятии был убит 53-летний мужчина. Примечательно, что преступника вычислил сын убитого. Он сам нашёл и сдал полиции подозреваемого – 30-летнего ранее судимого мужчину. На допросе задержанный дал признательные показания и рассказал о расправе.

По данным следствия, обвиняемый жил в Улан-Удэ и работал на территории пригородного садового товарищества «Восход». Вечером 26 марта на улице он познакомился со случайным прохожим. Они купили спиртное и направились к местной жительнице, в доме у которой стали распивать алкоголь.

Во время застолья собутыльники выяснили, что оба ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. Мужчины углубились в воспоминания, из-за чего вскоре и произошло убийство.

- Дальнейшие разговоры о криминальной среде привели к ссоре, в ходе которой мужчина напал и стал избивать нового знакомого. Затем повалил на пол, схватил нож и нанёс им множество ударов в грудь и живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник вынес его тело во двор, спрятал возле хозяйственных построек, забросал мусором, после чего скрылся, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Хозяйка дома безразлично отнеслась к убийству, совершённому в её присутствии, и не обращалась в полицию.

Спустя два дня сын погибшего мужчины, обеспокоенный его длительным отсутствием, начал поиски. Он встретился с недавним собутыльником отца и увидел на его обуви следы крови. Поэтому он задержал и передал мужчину полицейских.

- В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий задержанный показал место, где спрятал тело, а также нож, который использовал в качестве орудия преступления, - уточнили в следственном управлении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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