Следователи ищут мать ребёнка
27 марта в посёлке Дровяная Улетовского района нашли тело новорождённого. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка».
- Следователи СК совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Произведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты имеющие значение для следствия следы, предметы и образцы биологических веществ. Назначено производство судебной медицинской экспертизы для установления причин смерти новорождённого, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкалью.
Издание Zab.ru сообщает, что новорождённого нашли в мусорном контейнере. Он был завёрнут в куртку, там же находится послеродовой послед.
Устанавливается личность матери погибшего ребёнка. Направлены запросы в медицинские учреждения о стоящих на учёте по беременности женщинам. Отбираются материалы для назначения судебных генотипоскопических экспертиз.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководства регионального следственного управления СК.
В Забайкалье в мусорке нашли тело новорождённого
Происшествия, Фото:
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