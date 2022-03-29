В Забайкалье в мусорке нашли тело новорождённого

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Следователи ищут мать ребёнка



27 марта в посёлке Дровяная Улетовского района нашли тело новорождённого. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка».



- Следователи СК совместно с сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Произведён осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты имеющие значение для следствия следы, предметы и образцы биологических веществ. Назначено производство судебной медицинской экспертизы для установления причин смерти новорождённого, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкалью.



Издание Zab.ru сообщает, что новорождённого нашли в мусорном контейнере. Он был завёрнут в куртку, там же находится послеродовой послед.



Устанавливается личность матери погибшего ребёнка. Направлены запросы в медицинские учреждения о стоящих на учёте по беременности женщинам. Отбираются материалы для назначения судебных генотипоскопических экспертиз.



Расследование уголовного дела поставлено на контроль руководства регионального следственного управления СК.

