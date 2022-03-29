Улан-удэнец расплатился в вейп-шопе фальшивой купюрой

Представители магазина просят мужчину вернуть настоящие деньги со сдачи
25 марта в Улан-Удэ мужчина расплатился в магазине электронных сигарет фальшивой пятитысячной купюрой. Сдачу он забрал настоящими деньгами. Запись опубликовали в паблике «Аноним 03».
- В 13:10 в вейп-шопе в «Интерьере» молодой человек расплатился со мной фальшивой пятитысячной купюрой. Надеюсь, этот человек себя узнаёт, и вернёт обратно деньги, либо заявление в полицию, - говорится в сообщении.
По камерам видеонаблюдения видно, как мужчина после покупки покидает здание.
В комментариях мнения местных жителей разделились. Некоторые вступились за разыскиваемого мужчину, сочтя, что он мог и не знать, что купюра фальшивая. Пользователи пишут:
«А если он сам не знал?», «Может с ним так расплатились, я могу сам по незнанию попасть в такую ситуацию, вы думаете, он знал?», «Нужно сперва доказать, что он их изготовил. Дело не в том, кто принёс, а как она к нему попала», «У меня, когда такие купюры я не хожу в банк сходить узнать, а фальшивые ли они? На вид и не определишь».
Другие же считают, что поступок был явно умышленный, и в любом случае нужно писать заявление в полицию.
«Обратитесь в полицию, зачем тратить свои нервы», «Автор, вы ещё этому недочеловеку шанс даёте»,
«Но попал ты мужик»,
«Наверняка знал, такие ищут доверчивых. Сволочи одним словом»,
«Сейчас много молодых людей пытаются рассчитаться деньгами из банка приколов. На них написано дубли. Проверяйте внимательно, раз в неделю такие красавчики ходят по разным точкам и делают невинные оленьи глазки, когда продавец замечает, говорят дети подсунули или ещё чего-нибудь»
Одна подписчица поделилась, что уже сталкивалась с этим молодым человеком, который также её обманул. «Ой, он профи, мне также подсунул купюру 2к, год назад где-то было», - рассказала улан-удэнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году только в банках в Бурятии выявили 62 поддельные российские банкноты. Это больше, чем годом ранее, на 50%.
Улан-удэнец расплатился в вейп-шопе фальшивой купюрой
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