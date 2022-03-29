Необычное ДТП произошло по вине водителя легковой машины
28 марта в Закаменске произошло необычное ДТП. Там автомобиль «Тойота Аллион» врезался в пожарную машину.
- Около 22:00 64-летний водитель автомобиля «Тойота Алион», следуя по улице Седлецкого, не уступил дорогу и совершил столкновение со спецтранспортом «АЦЛ» (ГАЗ-3308, автоцистерна пожарная с лестницей), - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Кяхтинском районе произошло ДТП, в котором пострадали две женщины – водитель и пассажирка.
В конце 2019 года на севере Бурятии пожарная машина, отправившаяся на дозаправку водой (там горел двухэтажный дом), выехала с дороги и упала в кювет.
В Бурятии легковушка врезалась в пожарную машину
Происшествия, Фото:
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