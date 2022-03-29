В аварии есть пострадавшие
Вчера днём, 28 марта, в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
На автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» 35-летняя женщина-водитель автомобиля «Субару Импреза» в 20 километрах от Кяхты не справилась с управлением. Машина врезалась в дорожное ограждение.
После аварии водитель и 39-летняя пассажирка с травмами были госпитализированы в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 26 марта в пригороде Улан-Удэ произошло тройное ДТП, виновницей которого стала пьяная женщина, не имеющая прав. Аварию она совершила в свой день рождения.
Также в выходные в селе Кижинга произошло ещё два ДТП по вине пьяных водителей.
В Бурятии водитель «Субару» врезалась в дорожное ограждение
Происшествия, Фото:
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