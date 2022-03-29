Жительница Бурятии с кулаками набросилась на инспектора ПДН

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина предстанет перед судом



Жительница Окинского района Бурятии обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.



По версии следствия, в феврале инспектор по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних проводила плановую профилактическую проверку исполнения родительских обязанностей жительницей села Саяны Окинского района. Инспектор прибыла по месту жительства проверяемой семьи.



Хозяйка дома, проявив агрессию, нанесла сотруднику полиции два удара кулаком в область плеча, причинив ей физическую боль.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

