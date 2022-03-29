Жильцы дома в Улан-Удэ эвакуировались из горящего дома

28 марта в доме на улице на Широких-Полянского в Улан-Удэ загорелся чердак. На момент прибытия пожарных шёл дым с чердачного помещения. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей.
Очаг ликвидирован. Огнём уничтожен 1 квадратный метр чердачного перекрытия. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
Ещё один пожар произошёл в Октябрьском районе – в 110 микрорайоне загорелся дом. На момент прибытия пожарных горел строительный мусор. Очаг ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Здесь, вероятно, пожар произошёл по той же причине.
Главное управление МЧС России по Бурятии призывает соблюдать меры пожарной безопасности.
- Большинство возгораний в жилом секторе происходит из-за неправильного устройства и эксплуатации печного отопления и электрооборудования, поэтому важно тщательно следить за исправностью печей и дымоходов, не использовать самодельные обогреватели. Неосторожное обращение с огнём, в частности при курении, также одна из распространённых причин бытовых пожаров. Не курите в неположенных местах, обязательно тушите спички и окурки, - предупреждаются в пресс-службе ведомства.