Жильцы дома в Улан-Удэ эвакуировались из горящего дома









Ещё один пожар произошёл в Октябрьском районе – в 110 микрорайоне загорелся дом. На момент прибытия пожарных горел строительный мусор. Очаг ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Здесь, вероятно, пожар произошёл по той же причине.













28 марта в доме на улице на Широких-Полянского в Улан-Удэ загорелся чердак. На момент прибытия пожарных шёл дым с чердачного помещения. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей.Очаг ликвидирован. Огнём уничтожен 1 квадратный метр чердачного перекрытия. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.Главное управление МЧС России по Бурятии призывает соблюдать меры пожарной безопасности.- Большинство возгораний в жилом секторе происходит из-за неправильного устройства и эксплуатации печного отопления и электрооборудования, поэтому важно тщательно следить за исправностью печей и дымоходов, не использовать самодельные обогреватели. Неосторожное обращение с огнём, в частности при курении, также одна из распространённых причин бытовых пожаров. Не курите в неположенных местах, обязательно тушите спички и окурки, - предупреждаются в пресс-службе ведомства.