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Житель Бурятии убил бывшую сожительницу на глазах у её ребёнка

Житель Бурятии убил бывшую сожительницу на глазах у её ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Житель Бурятии признан виновным в грабеже, угрозе и убийстве с особой жестокостью.

Первое из преступлений произошло ночью 7 июля 2021 года. Между мужчиной и его бывшей сожительницей во время распития спиртных напитков произошла ссора. Он нанёс женщине пять ударов кулаками по лицу, после чего для продолжения застолья забрал её деньги – две тысячи рублей.

Через месяц, ночью 8 августа, пьяный мужчина напал на ещё одну женщину, свою знакомую. Он принялся душить её, угрожал убить, но всё-таки оставил жертву в живых.

Следующей ночью мужчина расправился с бывшей сожительницей. 9 августа с 1 ночи до 11 часов утра пьяный нападавший избивал её в присутствии её маленького ребёнка. Он нанёс 29 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам. Решив, что женщина уже умерла, он не стал вызывать ей «скорую помощь».

Сотрудников полиции вызвал ребёнок. Женщина же от полученных повреждений скончалась в больнице 4 сентября 2021 года.

При этом мужчина себя виновным в угрозе убийством и причинении смерти с особой жестокостью не признал. По его словам, он женщине не угрожал расправой, не помнит, чтобы хватал за шею. Также заявил, что не желал смерти.

- В ходе судебного следствия доводы подсудимого не нашли своего подтверждения. Вина подсудимого в совершении им преступлений подтверждена совокупностью согласующихся между собой доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, специалистов и экспертов, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертиз и другими доказательствами, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Суд назначил мужчине 17 лет в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

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