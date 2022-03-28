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В Бурятии повсеместно горит сухая трава

В Бурятии повсеместно горит сухая трава
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Зафиксировано 21 возгорание травы

С начала 2022 года в Бурятии зарегистрирован 21 случай загорания сухой травы, сообщил директор ГКУ «Противопожарная служба Бурятии» Сергей Андриевский.

Общая площадь возгораний составила 38,23 га. Это меньше, чем в прошлом году (81,69 га при таком же количестве загораний).

- Наибольшее количество загорания сухой травы зарегистрировано в Заиграевском, Кяхтинском, Селенгинском районах. Увеличение количества загораний сухой травы с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано в Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском районах, - рассказал директор противопожарной службы Бурятии.

Площадь, пройденная пожарами в результате загораний сухой травы, увеличилась в сравнении с прошлым годом в Бичурском, Еравнинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском районах. Угрозы перехода огня от загораний травы на населённые пункты пока не зарегистрировано. Но ветер может легко перекинуть огонь на жилые дома, отмечают специалисты.

Сергей Андриевский напомнил о правилах пожарной безопасности.

- Чтобы избежать пожара на своём участке, очистите от мусора и сухой травы не только сам участок, но и территорию возле него. Жильё и территорию возле участка стоит оборудовать первичными средствами пожаротушения: огнетушителем, ёмкостью с водой не менее 200 литров, ведрами, ящиком с песком, лопатами и т.д. Также нельзя проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, бросать окурки, горящие спички и легковоспламеняемые предметы возле скопления мусора и сухой травянистой растительности, а спички и зажигалки нужно хранить в недоступном для детей месте, - призвал он. 

пожар

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