В Бурятии повсеместно горит сухая трава

Зафиксировано 21 возгорание травы



С начала 2022 года в Бурятии зарегистрирован 21 случай загорания сухой травы, сообщил директор ГКУ «Противопожарная служба Бурятии» Сергей Андриевский.



Общая площадь возгораний составила 38,23 га. Это меньше, чем в прошлом году (81,69 га при таком же количестве загораний).



- Наибольшее количество загорания сухой травы зарегистрировано в Заиграевском, Кяхтинском, Селенгинском районах. Увеличение количества загораний сухой травы с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано в Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском районах, - рассказал директор противопожарной службы Бурятии.



Площадь, пройденная пожарами в результате загораний сухой травы, увеличилась в сравнении с прошлым годом в Бичурском, Еравнинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском районах. Угрозы перехода огня от загораний травы на населённые пункты пока не зарегистрировано. Но ветер может легко перекинуть огонь на жилые дома, отмечают специалисты.



Сергей Андриевский напомнил о правилах пожарной безопасности.



- Чтобы избежать пожара на своём участке, очистите от мусора и сухой травы не только сам участок, но и территорию возле него. Жильё и территорию возле участка стоит оборудовать первичными средствами пожаротушения: огнетушителем, ёмкостью с водой не менее 200 литров, ведрами, ящиком с песком, лопатами и т.д. Также нельзя проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, бросать окурки, горящие спички и легковоспламеняемые предметы возле скопления мусора и сухой травянистой растительности, а спички и зажигалки нужно хранить в недоступном для детей месте, - призвал он.



