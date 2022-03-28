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Минобороны России рассказало о героическом поступке военного из Бурятии

Минобороны России рассказало о героическом поступке военного из Бурятии
Происшествия,  Фото:минобороны РФ
Старший лейтенант Владимир Шапхаев отличился в ходе спецоперации на Украине

Минобороны России в своём Telegtam-канале рассказало об отличившемся в ходе спецоперации на Украине связисте, старшем лейтенанте из Бурятии Владимире Шапхаеве.

- В ходе специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий, начальник аппаратной взвода связи, старший лейтенант Владимир Шапхаев выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы. В районе мостовой переправы через реку российская колонна, в составе которой находились Шапхаев и его подчинённые, попала под массированный обстрел со стороны украинских националистов. В результате одного из залпов мост был разрушен и российские подразделения оказались зажаты противником, - говорится в сообщении Минобороны.

Несмотря на постоянный плотный артиллерийский огонь, экипаж под командованием старшего лейтенанта Шапхаева, проявляя мужество и самоотверженность, развернул комплексную аппаратную и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом.

- По установленным каналам связи были оперативно уточнены задачи инженерным подразделениям по наведению понтонной переправы через реку, а также переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по нему был нанесён ответный огонь. Благодаря мужественным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Владимира Шапхаева, удалось отразить атаку противника и обеспечить оперативное возведение переправы для продвижения российских войск, - сообщают в Минобороны России.



минобороны Украина

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