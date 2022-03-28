50-летняя братчанка устроила наркопритон

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские изъяли шприцы и лампочку с отверстием



В Братске накрыли наркопритон, который организовала в своей квартире 50-летняя женщина.



- 50-летняя ранее неоднократно судимая братчанка с января по март систематически предоставляла свою квартиру, расположенную на улице Пихтовой, наркозависимым людям для потребления запрещённых средств, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



По месту жительства подозреваемой обнаружены шприцы и стеклянная лампочка с отверстием и следами нагара. Помимо этого, хозяйка сама находилась в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведённое освидетельствование.



Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание – лишение свободы до четырёх лет.



В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

