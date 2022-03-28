На льду Байкала столкнулись Volkswagen Tiguan и самоходная машина





Днём 26 марта на льду Байкала, а точнее на ольхонской ледовой переправе, произошло ДТП. Там столкнулись самоходная машина «Трэкол» и Volkswagen Tiguan.- По предварительной информации, 44-летний водитель, управляя самоходной машиной «Трэкол», при въезде на ледовую переправу не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Tiguan под управлением 65-летнего мужчины, и совершил с ним столкновение. В результате аварии за медицинской помощью обратился водитель и два пассажира внедорожника, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.На водителя самоходной автомашины сотрудники ГИБДД составили административные материалы за управление транспортным средством без соответствующего водительского удостоверения.По факту ДТП полицейские проводят проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.