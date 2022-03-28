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В Бурятии преступник с ножом напал на офис микрозаймов

В Бурятии преступник с ножом напал на офис микрозаймов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Нападавший связал руки девушке-консультанту

В посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии раскрыли разбойное нападение на офис микрозаймов.

Преступление произошло вечером 17 февраля перед закрытием микрокредитной организации. Посетитель, чьё лицо было скрыто шапкой и медицинской маской, зашёл в помещение и дождался, когда уйдут все клиенты. Затем он вытащил нож и потребовал отдать ему наличные.

Угрожая физической расправой, он завёл девушку-консультанта в подсобку, где связал ей руки.

Затем нападавший забрал из сейфа и шкафчика стола деньги – 23,5 тысяч рублей, а также телефон сотрудницы, чтобы она не смогла позвонить в полицию.

Когда преступник ушёл, девушка смогла освободиться. Она  проинформировала о произошедшем работодателя, а тот – полицейских.

- Известно, что злоумышленник – 25-летний местный житель. Работает вахтовым методом, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

разбой

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