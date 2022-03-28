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Улан-удэнца побили и ограбили на берегу Уды

Улан-удэнца побили и ограбили на берегу Уды
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Грабитель получил 50 тысяч рублей

В Улан-Удэ полицейские задержали по подозрению в грабеже 28-летнего горожанина. Он совершил преступление ещё в июле 2021 года. Однако заявлению в полицию было подано только 4 марта, сообщили в МВД по Бурятии.

Установлено, что в тот летний день подозреваемый на берегу реки Уда избил мужчину и ограбил его.

- Пока двое других молодых людей находились на улице, он в машине наноси потерпевшему побои. После чего подозреваемый, выхватив из рук жертвы телефон и обнаружив на сберегательном счёте 130 тысяч рублей, потребовал перевести ему 50 тысяч. Потерпевший, вначале отказывавшийся выполнить требование обидчика, принялся перечислять озвученную сумму на другой свой счёт - для осуществления последующего перевода. Завершил финансовую операцию уже сам злоумышленник, - сообщили в МВД по Бурятии.

Отметим, задержанный ранее дважды сидел в местах лишения свободы – за преступление против жизни и здоровья и за вымогательство. Сейчас он нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». 
грабеж

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