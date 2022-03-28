Несколько собак из напавшей стаи – домашние
27 марта в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии стая собак напала на 52-летнюю женщину. Она получила множественные раны и ссадины тела, рук и ног.
Инцидент произошёл в районе двухэтажек по улице Энтузиастов, сообщается в группе «Муя-инфо. 24/7».
- Из нападавших собак три хозяйские. Полиция составит протокол. Объявили торги на отлов и содержание собак. Заключение договора в начале апреля. Надеюсь, что подрядчик зайдёт, - прокомментировал глава Муйского района Андрей Козлов.
В Бурятии в последние годы обострился «собачий» вопрос. Животные нападают на людей всё чаще. При этом нередко нападают хозяйские собаки. В середине марта в Улан-Удэ на улице Краснодонская собаки покусали прохожего.
3 марта в пригородном селе Сотниково собака напала на двух человек. Произошли нападения на конечной остановке маршрутов №№ 129 и 177. Пострадали женщина и подросток 2004 года рождения, сообщили в администрации Иволгинского района.
В Улан-Удэ работают бригады по отлову собак. Но им порой достаётся, однако не от четвероногих, а от их агрессивных владельцев. Так, на прошлой неделе на двух девушек из группы отлова напал мужчина с ножом, требуя выпустить пойманную собаку. Он порезал одной из них руку, а также повредил ножом куртки. Мужчина угрожал расправой, говоря при этом: «Я лучше ещё раз отсижу».
В Бурятии стая собак напала на женщину
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Грабитель получил 50 тысяч рублей
Несколько собак из напавшей стаи – домашние
Следователи и полицейские устанавливают личности юных осквернительниц
Погоню за угонщиками устроили росгвардейцы
Именинница ехала за рулём пьяной и не имея водительских прав
Обе аварии произошли в Кижинге
По предварительным данным, юный велосипедист неожиданно выехал на дорогу
Поезд с «сюрпризами» следовал в Монголию
Нарушительниц, осквернивших Вечный огонь, запечатлели на видео
Устанавливается причина смерти
На место выезжали более 30 пожарных
Происшествия, 27.03.2022
Авария случилась вечером
Личности погибших устанавливаются
Огонь едва не перекинулся на населённый пункт
Огонь повредил потолок