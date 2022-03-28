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В Бурятии стая собак напала на женщину

В Бурятии стая собак напала на женщину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Несколько собак из напавшей стаи – домашние

27 марта в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии стая собак напала на 52-летнюю женщину. Она получила множественные раны и ссадины тела, рук и ног.

Инцидент произошёл в районе двухэтажек по улице Энтузиастов, сообщается в группе «Муя-инфо. 24/7».

- Из нападавших собак три хозяйские. Полиция составит протокол. Объявили торги на отлов и содержание собак. Заключение договора в начале апреля. Надеюсь, что подрядчик зайдёт, - прокомментировал глава Муйского района Андрей Козлов.

В Бурятии в последние годы обострился «собачий» вопрос. Животные нападают на людей всё чаще. При этом нередко нападают хозяйские собаки. В середине марта в Улан-Удэ на улице Краснодонская собаки покусали прохожего

3 марта в пригородном селе Сотниково собака напала на двух человек. Произошли нападения на конечной остановке маршрутов №№ 129 и 177. Пострадали женщина и подросток 2004 года рождения, сообщили в администрации Иволгинского района. 

В Улан-Удэ работают бригады по отлову собак. Но им порой достаётся, однако не от четвероногих, а от их агрессивных владельцев. Так, на прошлой неделе на двух девушек из группы отлова напал мужчина с ножом, требуя выпустить пойманную собаку. Он порезал одной из них руку, а также повредил ножом куртки. Мужчина угрожал расправой, говоря при этом: «Я лучше ещё раз отсижу». 
собаки

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