Погоню за угонщиками устроили росгвардейцы
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля «Тойота». Кто её угнал, информации не было.
Ориентировка на розыск угнанной машины была передана всем патрульным нарядам.
- В ходе несения службы сотрудники вневедомственной охраны Росвардии получили сообщение о том, что угнанный автомобиль был замечен возле автозаправочного комплекса в селе Турунтаево Прибайкальского района. Правоохранители в ходе непродолжительного преследования заблокировали угнанный автомобиль и задержали подозреваемых, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В машине оказались 26-летний молодой человек и 33-летняя женщина, оба они из Онохоя.
Парочка призналась, что во время совместного застолья они воспользовались моментом и угнали автомобиль своего знакомого. На машине они поехали в далёкий Курумканский район.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 марта в Северобайкальске молодой человек угнал машину, которую владелец оставил прогреваться у ночного клуба.
В Бурятии парочка угнала машину, чтобы съездить в Курумкан
Происшествия, Фото:
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