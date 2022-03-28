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Пьяная улан-удэнка устроила тройное ДТП в свой день рождения

Пьяная улан-удэнка устроила тройное ДТП в свой день рождения
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Именинница ехала за рулём пьяной и не имея водительских прав

Вечером 26 марта в пригороде Улан-Удэ произошло тройное ДТП, виновницей которого стала 35-летняя женщина. Она села за руль автомобиля «Хонда Аккорд», будучи пьяной и не имея водительских прав. Кстати, в тот день женщина отмечала свой день рождения

- Следуя со стороны Улан-Удэ в направлении села Нижний Саянтуй, водитель выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Виндом» под управлением 34-летнего водителя. После чего она совершила столкновение с автомобилем «Тойота Премио» под управлением 20-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии пострадала 19-летняя пассажирка «Тойоты Премио». Девушка была госпитализирована в БСМП.

Остальные участники ДТП были осмотрены и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в селе Кижинга произошло ещё два ДТП по вине пьяных водителей.

В субботу, 26 марта, в городе Кяхта также сбили 11-летнего мальчика на велосипеде.


ДТП алкогольное опьянение

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