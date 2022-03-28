 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 марта

27 марта

Популярное

В Бурятии пьяные водители врезались в бугор и в горбыль

В Бурятии пьяные водители врезались в бугор и в горбыль
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Обе аварии произошли в Кижинге

В выходные в селе Кижинга в Бурятии произошли два похожих ДТП, которые устроили пьяные водители. О них рассказали в УГИБДД по Бурятии.

В субботу, 26 марта, около 5 часов утра аварию устроил 31-летний мужчина. Он сел за руль автомобиля «УАЗ Патриот» пьяным, а также не имея водительских прав (срок их действия истёк ещё в 2010 году).

Следуя по селу, водитель врезался в препятствие – бугор на дороге. Автомобиль опрокинулся, а мужчина получил травмы и вынужден был обратиться в больницу.

Аналогичное ДТП произошло в Кижинге вчера ночью. Около 4 часов 32-летняя женщина на автомобиле «Тойота Гайя» врезалась в лежащий около дома горбыль. Машина опрокинулась, в результате чего женщина получила травмы различной степени тяжести. Водитель также была пьяна.

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу днём, 26 марта, в городе Кяхта сбили 11-летнего мальчика на велосипеде
ДТП алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пьяная улан-удэнка устроила тройное ДТП в свой день рождения
Пьяная улан-удэнка устроила тройное ДТП в свой день рождения
Происшествия, 28.03.2022
Именинница ехала за рулём пьяной и не имея водительских прав
В Бурятии сбили 11-летнего ребёнка на велосипеде
В Бурятии сбили 11-летнего ребёнка на велосипеде
Происшествия, 28.03.2022
По предварительным данным, юный велосипедист неожиданно выехал на дорогу
В Улан-Удэ две девушки прикурили от Вечного огня
В Улан-Удэ две девушки прикурили от Вечного огня
Происшествия, 28.03.2022
Нарушительниц, осквернивших Вечный огонь, запечатлели на видео
В Иркутске нашли тело пропавшей школьницы
В Иркутске нашли тело пропавшей школьницы
Происшествия, 28.03.2022
Устанавливается причина смерти 
В туалете больницы в Улан-Удэ произошёл пожар
В туалете больницы в Улан-Удэ произошёл пожар
Происшествия, 28.03.2022
На место выезжали более 30 пожарных
Три человека погибли на пожаре в Забайкалье
Три человека погибли на пожаре в Забайкалье
Происшествия, 26.03.2022
Личности погибших устанавливаются 
В Заиграевском районе Бурятии горела трава
В Заиграевском районе Бурятии горела трава
Происшествия, 26.03.2022
Огонь едва не перекинулся на населённый пункт 
В Улан-Удэ устранили последствия ночной коммунальной аварии
В Улан-Удэ устранили последствия ночной коммунальной аварии
Происшествия, 26.03.2022
Водоснабжение всем потребителям восстановлено

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^