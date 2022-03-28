Обе аварии произошли в Кижинге
В выходные в селе Кижинга в Бурятии произошли два похожих ДТП, которые устроили пьяные водители. О них рассказали в УГИБДД по Бурятии.
В субботу, 26 марта, около 5 часов утра аварию устроил 31-летний мужчина. Он сел за руль автомобиля «УАЗ Патриот» пьяным, а также не имея водительских прав (срок их действия истёк ещё в 2010 году).
Следуя по селу, водитель врезался в препятствие – бугор на дороге. Автомобиль опрокинулся, а мужчина получил травмы и вынужден был обратиться в больницу.
Аналогичное ДТП произошло в Кижинге вчера ночью. Около 4 часов 32-летняя женщина на автомобиле «Тойота Гайя» врезалась в лежащий около дома горбыль. Машина опрокинулась, в результате чего женщина получила травмы различной степени тяжести. Водитель также была пьяна.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу днём, 26 марта, в городе Кяхта сбили 11-летнего мальчика на велосипеде.
В Бурятии пьяные водители врезались в бугор и в горбыль
Происшествия, Фото:
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