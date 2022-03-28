В Бурятии в тайнике грузового поезда нашли более тысячи сигарет

Бурятские таможенники в Наушках обнаружили тайник в грузовом поезде, который ехал из Латвии в Монголию. В тайнике были спрятаны 1087 пачек сигарет.
- В ходе таможенного и пограничного осмотра в силовых балках вагона было обнаружено пять отверстий прямоугольной формы, вырезанных кустарным способом. В них были спрятаны 68 брикетов с сигаретами общим весом почти 18,5 кг. Брикеты были обмотаны скотчем и связаны между собой шпагатом, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
За сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием тайников Бурятская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст.16.1 ч.2 КоАП РФ.
Сигареты изъяты. Проводится административное расследование.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года читинские таможенники нашли в тайнике в грузовом поезде с лесом браслеты из бурятского нефрита. Таким образом их пытались вывезти в Китай.