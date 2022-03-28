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В Иркутске нашли тело пропавшей школьницы

В Иркутске нашли тело пропавшей школьницы
Происшествия,  Фото:screenshot
Устанавливается причина смерти

27 марта в 20 км от Иркутска в реке Ангара спасатели и следователи обнаружили тело без вести пропавшей 14-летней школьницы.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов центрального аппарата СК России и СУ по Иркутской области, сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии. 

Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В карманах куртки находился телефон.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. 

Девочка пропала 18 марта. Днём она ушла в школу, но на уроках её не было. Вечером того же дня восьмиклассницу видели в районе мемориала «Вечный огонь», откуда пошла к памятнику Якова Похабова. С тех пор о её местонахождении ничего не было известно.

- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутск смерть пропавшие без вести

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