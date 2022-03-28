В Иркутске нашли тело пропавшей школьницы

Устанавливается причина смерти



27 марта в 20 км от Иркутска в реке Ангара спасатели и следователи обнаружили тело без вести пропавшей 14-летней школьницы.



На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, следователей-криминалистов центрального аппарата СК России и СУ по Иркутской области, сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии.



Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В карманах куртки находился телефон.



Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.



Девочка пропала 18 марта. Днём она ушла в школу, но на уроках её не было. Вечером того же дня восьмиклассницу видели в районе мемориала «Вечный огонь», откуда пошла к памятнику Якова Похабова. С тех пор о её местонахождении ничего не было известно.



- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

