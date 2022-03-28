На место выезжали более 30-и человек
Накануне, 27 марта, в 12:29 поступило сообщение о задымлении на 4 этаже Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова.
В ходе проверки помещения обнаружено возгорание на площади 1 квадратный метр в помещении туалета на 2 этаже. Его ликвидировали до прибытия пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.
Всего к тушению привлекалось 33 человека личного состава и 10 единиц техники ГУ МЧС России по Бурятия.
В туалете больницы в Улан-Удэ произошёл пожар
Происшествия, Фото:
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