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В туалете больницы в Улан-Удэ произошёл пожар

В туалете больницы в Улан-Удэ произошёл пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
На место выезжали более 30-и человек

Накануне, 27 марта, в 12:29 поступило сообщение о задымлении на 4 этаже Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ангапова.

В ходе проверки помещения обнаружено возгорание на площади 1 квадратный метр в помещении туалета на 2 этаже. Его ликвидировали до прибытия пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Всего к тушению привлекалось 33 человека личного состава и 10 единиц техники ГУ МЧС России по Бурятия.

МЧС

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