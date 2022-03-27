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В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшую в ДТП девушку

В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшую в ДТП девушку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Авария случилась вечером

Вечером 26 марта в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от дежурного территориального центра медицины катастроф о том, что в районе села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошла авария.

В результате столкновения одному из участников ДТП требовалась деблокировка. К аварийно-спасательным работам привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.

Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшую девушку из машины и передали медикам, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
ДТП спасатели

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