Авария случилась вечером
Вечером 26 марта в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от дежурного территориального центра медицины катастроф о том, что в районе села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошла авария.
В результате столкновения одному из участников ДТП требовалась деблокировка. К аварийно-спасательным работам привлекались спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.
Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавшую девушку из машины и передали медикам, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии спасатели извлекли из авто пострадавшую в ДТП девушку
Происшествия, Фото:
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