Три человека погибли на пожаре в Забайкалье

Личности погибших устанавливаются



25 марта около 21 часа в городе Могоче загорелся жилой дом. При разборе завалов обнаружены тела трёх человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



При пожаре дом оказался полностью уничтожен.



- В настоящий момент следователи СК совместно с пожарными и другими специалистами проводят детальный осмотр места происшествия. Из-под завалов извлечены тела трёх человек. Устанавливаются личности погибших, их тела будут направлены для производства судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти. Совместно с сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы инцидента, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Кроме того, следователи изымают образцы веществ и предметы, по которым будет назначено производство судебной пожарно-технической экспертизы для установления причины и источника возгорания.



По одной из предварительных версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

