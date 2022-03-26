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Три человека погибли на пожаре в Забайкалье

Три человека погибли на пожаре в Забайкалье
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Личности погибших устанавливаются

25 марта около 21 часа в городе Могоче загорелся жилой дом. При разборе завалов обнаружены тела трёх человек. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

При пожаре дом оказался полностью уничтожен.

- В настоящий момент следователи СК совместно с пожарными и другими специалистами проводят детальный осмотр места происшествия. Из-под завалов извлечены тела трёх человек. Устанавливаются личности погибших, их тела будут направлены для производства судебно-медицинских экспертиз для установления причин смерти. Совместно с сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы инцидента, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Кроме того, следователи изымают образцы веществ и предметы, по которым будет назначено производство судебной пожарно-технической экспертизы для установления причины и источника возгорания.

По одной из предварительных версий, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
пожар Забайкальский край

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