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В Заиграевском районе Бурятии горела трава

В Заиграевском районе Бурятии горела трава
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Огонь едва не перекинулся на населённый пункт

25 марта в селе Челутай-3 Заиграевского района Бурятии загорелась сухая трава.

Огонь тушил личный состав добровольной пожарной команды и администрация сельского поселения «Челутаевское», а также пожарные ПЧ-34 17-го Заиграевского отряда государственной пожарной службы.

На момент прибытия пожарных загорание травы было на площади один гектар.

- Благодаря своевременному прибытию пожарных подразделений не допущено распространение огня на населённый пункт. В результате пожара трава уничтожена на площади 1 га, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Предположительно, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнём неустановленного лица.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 марта в местности Шара-Яматы Хоринского района произошёл крупный пожар – горела сухая трава на площади около 60 га. Существовала угроза распространения огня на ближайший населённый пункт Верхние Тальцы.

Как оказалось, пожар случился по вине двух жителей села Верхние Тальцы. Они решили сжечь сухую прошлогоднюю траву на своих сенокосных угодьях. На мужчин возбуждено административное производство. 
пожар

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