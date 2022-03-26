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В Кижингинском районе Бурятии горела баня

В Кижингинском районе Бурятии горела баня
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Огонь повредил потолок

25 марта в селе Могсохон Кижингинского района загорелась баня.

На момент прибытия пожарных строение горело изнутри.

- Благодаря своевременному прибытию пожарных подразделений удалось предотвратить уничтожение всего строения, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара огонь повредил потолок бани на площади 4 квадратных метра.

Предварительно, причиной пожара мог послужить перекал отопительной печи.
пожар

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