Огонь повредил потолок
25 марта в селе Могсохон Кижингинского района загорелась баня.
На момент прибытия пожарных строение горело изнутри.
- Благодаря своевременному прибытию пожарных подразделений удалось предотвратить уничтожение всего строения, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара огонь повредил потолок бани на площади 4 квадратных метра.
Предварительно, причиной пожара мог послужить перекал отопительной печи.
В Кижингинском районе Бурятии горела баня
Происшествия, Фото:
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