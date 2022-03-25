Минобороны сообщило о гибели 1351 российского военного на Украине

В министерстве обороны озвучили новые цифры по потерям среди российских военнослужащих



В ходе специальной военной операции на Украине погиб 1351 российский военный. 3825 военнослужащих ранены, сообщил 25 марта на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Сергей Рудской, передаёт РИА Новости.



- К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения, - сказал он.



Это второй раз, когда российское военное командование сообщает о потерях в спецоперации на Украине. В первый раз был 2 марта. Тогда представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе операции погибли 498 военнослужащих и 1597 получили ранения.



Сергей Рудской пообещал, что государство возьмет на себя поддержку всех семей, в которых погибли военнослужащие, сообщает «Российская газета». «Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», - пояснил он.



