В министерстве обороны озвучили новые цифры по потерям среди российских военнослужащих
В ходе специальной военной операции на Украине погиб 1351 российский военный. 3825 военнослужащих ранены, сообщил 25 марта на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба Сергей Рудской, передаёт РИА Новости.
- К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения, - сказал он.
Это второй раз, когда российское военное командование сообщает о потерях в спецоперации на Украине. В первый раз был 2 марта. Тогда представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе операции погибли 498 военнослужащих и 1597 получили ранения.
Сергей Рудской пообещал, что государство возьмет на себя поддержку всех семей, в которых погибли военнослужащие, сообщает «Российская газета». «Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», - пояснил он.
Минобороны сообщило о гибели 1351 российского военного на Украине
Происшествия, Фото:
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