Беглеца из Бурятии нашли в собачьем приюте







Ещё один подозреваемый в квартирной краже из Улан-Удэ был найден в Сочи.



За аналогичное преступление в Чите задержана скрывшаяся от суда гражданка.



Кроме того, на одной из ферм Селенгинского района найден 20-летний житель сеоа Оронгой. В октябре прошлого года полицейские обнаружили в ограде его дома 3,5 килограмма марихуаны и 21 грамм гашишного масла. Молодой человек был подвергнут уголовному преследованию, но после допроса и дачи признательных показаний скрылся от предварительного следствия. В январе он был объявлен в федеральный розыск.



- Все найденные в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия граждане переданы полицейскими инициаторам розыска, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







В МВД Бурятии подвели итоги первого этапа федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Всего был найден 21 разыскиваемый, в том числе двое пропавших без вести. Пять человек задержаны за тяжкие преступления.Так, в Иркутской области задержан 39-летний житель Бурятии, обвиняемый в убийстве.Преступление он совершил ещё в январе 2021 года в селе Тунка. Во время конфликта мужчина зарезал местного жителя. Затем сбежал от правосудия и был объявлен в федеральный розыск. Нашли беглеца в Иркутске на съёмной квартире.Там же, в Иркутской области, задержан и 35-летний житель Прибайкальского района. В конце 2019 года он украл имущество из дома дальней родственницы. После окончания расследования и направления уголовного дела в суд мужчина пустился в бега.Разыскиваемый был задержан в посёлке Карлук Иркутской области, где жил на территории питомника для бездомных животных и занимался отловом собак. В республику он возвращаться не планировал, так как не хотел идти под суд.