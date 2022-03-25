После столкновения «УАЗ» и фура вылетели в кювет
Сегодня утром в Черемховском районе Иркутской области на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД по Иркутской области.
Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «Скания» с прицепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот», который совершал обгон и двигался в попутном направлении. Затем автомобили съехали с проезжей части, врезались в металлическое барьерное ограждение и опрокинулись в кювет.
В результате ДТП травмированы два пассажира «Патриота» - 26-летняя девочка и 12-летняя девочка.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области в ДТП пострадали женщина и девочка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юноша попросил у прохожего телефон позвонить и убежал
После столкновения «УАЗ» и фура вылетели в кювет
Молодой человек из-за пустяка избил одного человека и убил второго
Сильно избитый рыбак попал в больницу с тяжёлыми травмами
Женщину нашли благодаря неравнодушной горожанке
Он надеялся заработать лёгкие деньги, но нарвался на аферистов
Сильно замёрзшего юношу передали врачам
Также задержанный набросился на полицейского с кулаками
Огонь повредил крышу
Неадекватный мужчина, напавший с ножом на сотрудниц, требовал отпустить собак
Воровку поймали росгвардейцы в торговом центре
У женщины изъяли более 10 литров
Сельчанин пошёл на кражу ради своих животных
Сбитый мужчина скончался на месте
Огонь едва не перешёл на село