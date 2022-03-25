В Иркутской области в ДТП пострадали женщина и девочка

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

После столкновения «УАЗ» и фура вылетели в кювет



Сегодня утром в Черемховском районе Иркутской области на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД по Иркутской области.



Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «Скания» с прицепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «УАЗ Патриот», который совершал обгон и двигался в попутном направлении. Затем автомобили съехали с проезжей части, врезались в металлическое барьерное ограждение и опрокинулись в кювет.



В результате ДТП травмированы два пассажира «Патриота» - 26-летняя девочка и 12-летняя девочка.



Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.



