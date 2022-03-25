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В улан-удэнском СИЗО пресекли экстремистскую деятельность

В улан-удэнском СИЗО пресекли экстремистскую деятельность
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело

Сотрудники оперативного отдела УФСИН и сотрудники УФСБ выявили и пресекли деятельность экстремистской организации в следственном изоляторе в Улан-Удэ.

- 35-летний мужчина, обвиняемый в нарушении правил оборота наркотических средств, содержащийся в СИЗО, организовывал деятельность экстремистской организации «АУЕ» (организация признана экстремистской и запрещена в России). В период с октября 2021 года по настоящее время, он вовлекал в нее подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, с целью оказания ими финансовой и иной помощи для функционирования данного неформального объединения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Бурятия в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».

В августе 2020 года решением Верховного суда РФ общественное движение «Арестантское уголовное единство» было признано экстремистским, и его деятельность на территории России запрещена.
СИЗО экстремистские организации

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