В Иркутской области отзывчивый мужчина стал жертвой подростка

Юноша попросил у прохожего телефон позвонить и убежал



В дежурную часть отдела МВД России по Эхирит-Булагатскому району поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный похитил у него сотовый телефон.



Мужчина рассказал, что на улице к нему подошёл подросток и попросил телефон, чтобы позвонить. Потерпевший согласился помочь мальчику, но вместо благодарности юный жулик схватил смартфон и убежал.



Сотрудники полиции «по горячим следам» установили и задержали 16-летнего юношу, у которого при себе был украденный гаджет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.