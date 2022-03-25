Юноша попросил у прохожего телефон позвонить и убежал
В дежурную часть отдела МВД России по Эхирит-Булагатскому району поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный похитил у него сотовый телефон.
Мужчина рассказал, что на улице к нему подошёл подросток и попросил телефон, чтобы позвонить. Потерпевший согласился помочь мальчику, но вместо благодарности юный жулик схватил смартфон и убежал.
Сотрудники полиции «по горячим следам» установили и задержали 16-летнего юношу, у которого при себе был украденный гаджет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области отзывчивый мужчина стал жертвой подростка
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщину нашли благодаря неравнодушной горожанке
Он надеялся заработать лёгкие деньги, но нарвался на аферистов
Сильно замёрзшего юношу передали врачам
Также задержанный набросился на полицейского с кулаками
Огонь повредил крышу
Воровку поймали росгвардейцы в торговом центре
Неадекватный мужчина, напавший с ножом на сотрудниц, требовал отпустить собак
У женщины изъяли более 10 литров
Сельчанин пошёл на кражу ради своих животных
Сбитый мужчина скончался на месте
Огонь едва не перешёл на село
Преступники предстанут перед судом
Капитан не сдержал эмоций из-за поведения подчинённого
На портал ведутся массированные атаки
Зверски избитому мужчине пыталась помочь женщина-очевидец, но было уже поздно