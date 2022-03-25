 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 марта

24 марта

Популярное

В Иркутской области отзывчивый мужчина стал жертвой подростка

В Иркутской области отзывчивый мужчина стал жертвой подростка
Происшествия,  Фото:Pixabay
Юноша попросил у прохожего телефон позвонить и убежал

В дежурную часть отдела МВД России по Эхирит-Булагатскому району поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный похитил у него сотовый телефон.

Мужчина рассказал, что на улице к нему подошёл подросток и попросил телефон, чтобы позвонить. Потерпевший согласился помочь мальчику, но вместо благодарности юный жулик схватил смартфон и убежал.

Сотрудники полиции «по горячим следам» установили и задержали 16-летнего юношу, у которого при себе был украденный гаджет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.
Иркутская область мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пропавшая 34-летняя улан-удэнка найдена живой
Пропавшая 34-летняя улан-удэнка найдена живой
Происшествия, 25.03.2022
Женщину нашли благодаря неравнодушной горожанке
В Иркутской области мужчина хотел поиграть на бирже и лишился 1,5 млн рублей
В Иркутской области мужчина хотел поиграть на бирже и лишился 1,5 млн рублей
Происшествия, 25.03.2022
Он надеялся заработать лёгкие деньги, но нарвался на аферистов
В Бурятии задержанный пытался на ходу сбежать из полицейской машины
В Бурятии задержанный пытался на ходу сбежать из полицейской машины
Происшествия, 25.03.2022
Также задержанный набросился на полицейского с кулаками
19-летняя улан-удэнка попалась на краже нижнего белья
19-летняя улан-удэнка попалась на краже нижнего белья
Происшествия, 25.03.2022
Воровку поймали росгвардейцы в торговом центре
В Улан-Удэ мужчина с ножом напал на девушек из службы отлова собак
В Улан-Удэ мужчина с ножом напал на девушек из службы отлова собак
Происшествия, 25.03.2022
Неадекватный мужчина, напавший с ножом на сотрудниц, требовал отпустить собак  
Житель Бурятии украл 30 центнеров сена
Житель Бурятии украл 30 центнеров сена
Происшествия, 25.03.2022
Сельчанин пошёл на кражу ради своих животных
В Бурятии капитан поднял руку на солдата-самовольщика
В Бурятии капитан поднял руку на солдата-самовольщика
Происшествия, 24.03.2022
Капитан не сдержал эмоций из-за поведения подчинённого
Сайт мэрии Иркутска работает с перебоями
Сайт мэрии Иркутска работает с перебоями
Происшествия, 24.03.2022
На портал ведутся массированные атаки
Улан-удэнец избил оппонента и бросил умирать со связанными руками
Улан-удэнец избил оппонента и бросил умирать со связанными руками
Происшествия, 24.03.2022
Зверски избитому мужчине пыталась помочь женщина-очевидец, но было уже поздно  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^