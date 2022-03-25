В Бурятии рыбалка едва не обернулась убийством

Сильно избитый рыбак попал в больницу с тяжёлыми травмами



В Баунтовском районе Бурятии рыбалка, на которую собрались пятеро пьяных рыбаков, едва не окончилась убийством. Напавшему 35-летнему мужчине суд недавно вынес приговор, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Всё произошло в сентябре 2021 года, когда пятеро мужчин рыбачили на реке Толой. Рыбалка сопровождалась распитием спиртного. Ближе к вечеру двое рыбаков поссорились. Во время конфликта один из них поскользнулся и упал. Третий приятель хотел помочь ему подняться, но мужчина вместо благодарности обматерил его и потребовал не вмешиваться в конфликт.



Разозлившись, рыбак напал на приятеля, которому только что хотел помочь. Он сильно избил его по голове, повалил на землю и продолжить молотить кулаками.



Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга лёгкой степени, двухсторонний перелом нижней челюсти, а также переломы двух рёбер, осложнённые пневмотораксом.



Кстати, избитый мужчина, как выяснилось, не помнил, что произошло.



- Я изрядно опьянел. Произошла словесная ссора, причину ссоры, и что происходило далее, не помню, так как сильно опьянел. Очнулся на следующий день рано утром от боли в грудной клетке и боли в нижней челюсти, сел в свою машину и поехал в сторону дома. После обратился в больницу. Позже ко мне приехали сотрудники полиции, которым я пояснил, что меня побили неизвестные лица, так как не знал, кто конкретно из них сломал мне челюсть и ребра. От сотрудников полиции позже мне стало известно, что побил меня Н. В произошедшем я сам был виноват, так как неправильно себя вёл, был сильно пьян, - дал показания потерпевший.



На суд нападавший вину признал полностью. Суд назначил ему три года лишения свободы условно, с испытательным сроком в три года.



- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении трёх несовершеннолетних детей, положительные характеристики, принесение извинений потерпевшему, - сообщили в Баунтовском районном суде.

